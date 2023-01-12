"نقابة السيارات" تستحضر 70 عامًا في خدمة نقل ضيوف الرحمن

استحضرت النقابة العامة للسيارات، تاريخها الذي يربو على 70 عامًا في خدمة نقل ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أو بين المدن؛ وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.