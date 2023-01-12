"نقابة السيارات" تستحضر 70 عامًا في خدمة نقل ضيوف الرحمن

استحضرت النقابة العامة للسيارات، تاريخها الذي يربو على 70 عامًا في خدمة نقل ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أو بين المدن؛ وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وعرّفت النقابة زوارَ "إكسبو الحج 2023" بذكرى تأسيسها بمرسوم ملكي من جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله منذ 70 عامًا. وقد تم تكريم شركات النقل المنضوية تحت لواء النقابة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.
كما وقّعت النقابة "إكسبو الحج 2023" اتفاقيات تعاون مع مكاتب شؤون حجاج بدول مختلفة منها: مكتب شؤون حجاج تونس، ومكتب شؤون حجاج تركيا، ومكتب شؤون حجاج ماليزيا، ومكتب شؤون حجاج مصر، ومكتب شؤون حجاج إثيوبيا، ومكتب شؤون حجاج موزمبيق.
كما وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة علم، الرائدة في الحلول الرقمية؛ سعيًا للتكامل التقني وتقديم الخدمات الإلكترونية؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى استمرار التكامل بين أنظمة مركز معلومات الحج والعمرة، وأنظمة مركز معلومات النقل؛ لتبادل البيانات ومعالجة الطلبات والاستفسارات وحل الإشكاليات التقنية.
ووقّعت النقابة أيضًا اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، تهدف لتطوير وتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة في مجال خدمات نقل ضيوف الرحمن؛ وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف؛ بما يحقق مصلحتها والمصالح العامة للجهات المستهدفة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شركة "وقوف" الوكيل الحصري لبيع خدمات نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.