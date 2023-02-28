"استشاري": اعتلال عضلة القلب النشواني من الأمراض النادرة نسبيًّا.. وبدأ بالتزايد

وتابع: ينتج اعتلال عضلة القلب نتيجة ترسب أنواع متعددة من البروتينات بحسب المسبب، ومع تزايد هذه المواد البروتينية، يحصل تضخم في عضلة القلب وزيادة في السماكة وموت خلايا عضلة القلب؛ مما يُعيق امتلاء عضلة القلب ويرفع الضغط داخل حجرات القلب والأوردة الرئوية بعدها؛ مما يؤدي إلى ظهور أعراض هبوط القلب، وتشمل: ضيق التنفس مع الحركة وعند النوم، وتورم الرجلين، وهبوطًا في الضغط مع الوقوف، ونزول الضغط إلى أرقام أقل من المعتاد عليها عند مرضى الضغط المزمن، وآلامًا في الصدر شبيهة بالذبحة الصدرية من غير وجود مرض نادر في الشرايين، بالإضافة إلى الأعراض الناتجة عن إصابة عضلة القلب، وتكون هناك أعراض نتيجة تأثر أعضاء أخرى بهذا المرض؛ منها الأوعية الدموية، وينتج عنها حدوث نزف حول العين بدون سبب، والضغط على العصب الأوسط لليدين (متلازمة النفق الرسغي)، والذي يحدث غالبًا في الجهتين ويسبق أعراض القلب بعدة سنين، وضيق القناة الفقرية السفلى، وانقطاع وتر عضلة الذراع، وفقدان الشهية، وإمساك أو إسهال وفقدان الوزن.