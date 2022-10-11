"الصندوق العقاري" يشارك بجناح تفاعلي في معرض "ريستاتكس"

ويعرّف جناح الصندوق زوار المعرض على أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى توعية وتثقيف المستفيدين برحلة تملك المسكن والرد على التساؤلات والاستفسارات، علاوةً على خدمة المستشار العقاري التي تمنح المستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية لتملك المسكن وكيفية الاستفادة منها.