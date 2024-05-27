وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُدشِّن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"

وأشاد الراجحي خلال كلمة الافتتاح بالمنجزات التطوعية ببلوغ عدد المتطوعين في نهاية 2023 نحو 830 ألفًا، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقديم مستهدف عدد المتطوعين في 2030 إلى 2025، البالغ عددهم مليون متطوع. كما نمت المنظمات غير الربحية في الربع الأول من العام الجاري إلى 4833 منظمة.