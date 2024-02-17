مجاناً.. "فرصة استثنائية لاستكشاف عمق الإبداع بالمملكة" في "رمي عيني" بالعلا

يقدم معرض "رمي عيني"، لأهالي وزوار محافظة العلا، باقة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من الفنانين السعوديين المعاصرين، إذ يهدف المعرض إلى إحياء تاريخ الفن المعاصر في المملكة، ويشكل أحد أهم الفعاليات في مهرجان فنون العلا.
وتتناول أعمال الفنانين المشاركين المفاهيم الشعرية لمواضيع متنوعة كالوطن والهوية والانتماء وغيرها، حيث يشكل فرصة استثنائية لاستكشاف عمق واتساع الإنتاج الإبداعي في المملكة، وذلك تحت سقف قاعة مرايا خلال الفترة الممتدة إلى 27 أبريل المقبل.
وأوضحت القيّمة الفنية للمعرض الدكتورة عفت فدعق، أن المعرض يشارك فيه نخبة من الفنانين المعاصرين من مختلف مناطق المملكة، ويقدم رحلة الفن المعاصر والتسلسل التاريخي له في المملكة، ويبرز الفنانين الذين كان لهم الدور الكبير في ظهور هذا الفن وتطورة، والمواضيع التي اهتموا فيها في الماضي والحاضر.
ودعت الدكتورة "عفت" الجميع للحضور ومشاهدة المعرض بشكل مجاني، مبينة أن الجمهور والمهتمين هم العنصر الأساسي لاستمرار هذه الحركة الفنية وتطورها، حيث إن العلا تشهد في هذه الأيام عدة فعاليات ومعارض فنية عالمية.
من جهتها، دعت "لحظات العُلا" جميع الزوار المهتمين بالفعاليات، إلى الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص .