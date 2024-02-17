مجاناً.. "فرصة استثنائية لاستكشاف عمق الإبداع بالمملكة" في "رمي عيني" بالعلا

وأوضحت القيّمة الفنية للمعرض الدكتورة عفت فدعق، أن المعرض يشارك فيه نخبة من الفنانين المعاصرين من مختلف مناطق المملكة، ويقدم رحلة الفن المعاصر والتسلسل التاريخي له في المملكة، ويبرز الفنانين الذين كان لهم الدور الكبير في ظهور هذا الفن وتطورة، والمواضيع التي اهتموا فيها في الماضي والحاضر.