غرفة العمليات السيبرانية في الحج تجري أكثر من 250 تقييمًا سيبرانيًا للجهات الوطنية

وتم خلال التمرين إجراء محاكاة سيناريوهات واقعية لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، تم من خلالها تطبيق آلية الاستجابة للحوادث الطارئة، بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لأغراض تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، وتطوير مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني، وجاء عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًّا في المملكة.