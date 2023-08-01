تدريس الفضاء وتجارب علمية لتعزيز شغف طلاب "موهبة"

أجرى طلاب "موهبة" الإثرائي، تجارب متنوعة حول الفضاء؛ حيث يسير طلاب هذه الوحدة مع شغفهم بالفضاء، ويُقام برنامج موهبة من قِبل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين "موهبة" بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع لـ 200 طالب خلال 10 مسارات تخدم هذه الفئة.
وقال مدرب مسار الفضاء محمد أحمد محمود: "أجرى الطلاب عددًا من التجارب حول الفضاء من بينها تجربة عملية لاستقصاء قانون التربيع العكسي في الضوء، حيث يتعلم الطلاب عن علوم الفضاء مثل نظريات نشأة الكون ونظرية أينشتاين الخاصة بالجاذبية وكيفية تكون الثقوب السوداء، ودراسة دورة حياة النجوم وأنواعها ومعرفة مكوناتها عن طريق الطيف ودراسة أنواع المجرات ومكونات النظام الشمسي والأبراج الفلكية، كما يتعلم الطلاب كيفية رصد ودراسة الأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات المختلفة مثل تلسكوبي هابل وجيمس ويب ويتعرفون أيضًا على الطرق المختلفة لقياس بُعد الكواكب والنجوم عن الأرض.
وأضاف أن فكرة تجربة "الاستقصاء" تأتي بأنه كلما ازداد البعد عن المصدر المضيء تنقص الاستضاءة، فمثلاً إذا زاد البعد إلى الضعف قلت الاستضاءة إلى الربع - والهدف منها تقصي قانون التربيع العكسي للضوء، وتعد هذه التجربة إحدى الطرق لمعرفة بعد النجوم عن الأرض عن طريق المقارنة بين الاستضاءة المختلفة لها.
وأشار إلى أن الطلاب يقومون بتسليط مصدر مضيء على شاشة وقياس المسافة بين المصدر والشاشة وحساب الاستضاءة، ثم يتم تغيير المسافة تدريجيًا وفي كل مرة يتم تسجيل الاستضاءة المقابلة لكل مسافة، حتى يحصلوا على عدد من النتائج وتمثيل بياني لتوضيح العلاقة بين المسافة والاستضاءة والتي تمثل علاقة تربيع عكسي.
ويتخلل برنامج موهبة يوميًا برامج ترفيهية وأنشطة رياضية.
وقال المدرب أحمد السروي إن الأنشطة تساعد الطلاب على التعلم والترفيه معًا ما بين الرياضة وركوب الخيل والسباحة؛ حيث يعطون أساسيات ومهارات السباحة وركوب الخيل ولعب كره القدم تحت إشراف مدربين متمكنين مما يضفي على أجواء برنامج موهبة المتعة.
كما قام الطلاب ضمن برامج الأنشطة بزيارة وحدة الفلك لواحة الملك سلمان للعلوم وتعرفوا على القاعات المتعددة بداخلها من مختلف العلوم، مثل علوم الفلك والطاقة والحياة ودورات تدريبية ونماذج بأحدث التقنيات بتلك العلوم.