تدريس الفضاء وتجارب علمية لتعزيز شغف طلاب "موهبة"

وقال مدرب مسار الفضاء محمد أحمد محمود: "أجرى الطلاب عددًا من التجارب حول الفضاء من بينها تجربة عملية لاستقصاء قانون التربيع العكسي في الضوء، حيث يتعلم الطلاب عن علوم الفضاء مثل نظريات نشأة الكون ونظرية أينشتاين الخاصة بالجاذبية وكيفية تكون الثقوب السوداء، ودراسة دورة حياة النجوم وأنواعها ومعرفة مكوناتها عن طريق الطيف ودراسة أنواع المجرات ومكونات النظام الشمسي والأبراج الفلكية، كما يتعلم الطلاب كيفية رصد ودراسة الأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات المختلفة مثل تلسكوبي هابل وجيمس ويب ويتعرفون أيضًا على الطرق المختلفة لقياس بُعد الكواكب والنجوم عن الأرض.