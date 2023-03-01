"نيوم" تطوّر برنامجاً للتغذية المستدامة بالشراكة مع مشروع "كيرز" العالمي

وستعمل "نيوم" مع "كيرز"، ضمن مشروع عالمي أسسه الشيف الإيطالي نوربرت نيدركوفلر، وباولو فيريتي، لتطوير قطاع الغذاء في "نيوم" من خلال رؤيتها المتمثلة في إدارة إمدادات الغذاء بموثوقية وتقديم الغذاء الصحي من المصدر إلى مائدة المستهلك، وبناء خريطة طريق للمختصين في صناعة الأغذية، تتضمن مبادئ فنون الطهي المستدام، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إطلاق المبادرات التعليمية للتوعية بالتغذية الصحية، مع الالتزام بتطوير جيل جديد من الطهاة من خلال تقديم فرص تدريبية، وتنظيم معسكرات الطهي، وتقديم سلسلة جوائز لتكريم الرواد في مجال الابتكار في الأنظمة الغذائية.