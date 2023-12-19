في ملتقى الحكومة الرقمية... "الخارجية" تدشن تأشيرة السعودية “KSA VISA”

وتُعنى المنصة الوطنية بربط أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعًا خاصًا لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.