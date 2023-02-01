ليلة_صوت_الأرض احتفاء ووفاء بـ"مداح".. وزخم إعلامي كبير

طلال مداح لم يكن مطربًا عاديًّا، بل كان حالة استثنائية وفريدة في تاريخ الموسيقى السعودية والخليجية.. ففي مسيرة حياته التي امتدت نحو 60 عامًا قدَّم "مداح" للأغنية السعودية أكثر من 60 ألبومًا غنائيًّا، حتى وافته المنية وهو يلقي آخر شدواته، يضرب على العود الذي لم يفارقه حتى لقي ربه.