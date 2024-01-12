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بـ20 معيارًا.. "صحي الرياض الأول" يحقّق المتطلّبات الوطنية لسلامة المرضى

اعتماد من "سباهي" قائم على استيفاء 7 مستشفيات لاشتراطات المركز الأساسية
بـ20 معيارًا.. "صحي الرياض الأول" يحقّق المتطلّبات الوطنية لسلامة المرضى

حصلت منشآتُ تجمع الرياض الصحي الأول، مُمثّلة في مستشفى الإيمان العام، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الرعاية المديدة، ومستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، ومستشفى المزاحمية العام؛ على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ لتطبيقها المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى "ESR".

وتتضمّن المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (ESR)، 20 معيارًا من المعايير الوطنية للمستشفيات التي وضعها "سباهي"، واستوفت منشآت التجمع كافة الاشتراطات الأساسية لضمان سلامة المرضى من الأخطاء المتعلقة بالرعاية الصحية.

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