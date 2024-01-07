الرابطة تحشد الجهود لتحالف دينيّ دولي وتطلق "عريضة عاجلة" لإحلال السلام بغزة

وتُمثِّل هذه الخطوة التي بادرت بها رابطة العالم الإسلامي، تمهيداً لإنشاء تحالف بين القيادات الدينية؛ ينطلق من رسالتها الإيمانية الداعية إلى العدالة والحكمة والرحمة والإصلاح ونفع الإنسانية بعامة، كل ذلك من أجل الدعم لمناهضة أيِّ خطابٍ أو تصرُّفٍ من شأنه التحفيز على تصعيد مشاعر الكراهية والصدام والعنف، وللإسهام المتضامن والفاعل لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بدءاً بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واحتواء الصراع المحتدم في المنطقة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن من دون شروط، ومن ثم مواصلة العمل الجاد نحو دعم الجهود الخيِّرة لتحقيق سلامٍ متكاملٍ يتعايش به الجميع وفق: “منطقِهِ الحكيم” و”مُتَطلَّبه الحتمي”.