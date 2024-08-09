ربط الأمة بمجدها.. "السديس": رعاية الملك لـ"مسابقة المؤسس للقرآن" تؤكد عناية القيادة

أكد رئيس الشؤون الدينية يالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يضعان القرآن الكريم ونشره وتلاوته في صدر اهتماماتهما، وفي مقدمة أولوياتهما؛ حيث جعلاه -بتوفيق الله وهديه- منهج حياة ومصدر نظام، وعلى أوامره يسيران ومن نوره يقتبسان.
وأوضح "السديس" أن رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 5 - 17 صفر 1446هـ؛ تعكس عناية ولاة الأمر بكتاب الله وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حِفْظًا وأداءً وتجويدًا وتفسيرًا، وإذكاءً لروح المنافسة الشريفة بينهم، والإسهام في ربط الأمة بمصدر عزها، ومناط فخرها، ومنبع مجدها.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 5 - 17 صفر 1446هـ.