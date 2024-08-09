ربط الأمة بمجدها.. "السديس": رعاية الملك لـ"مسابقة المؤسس للقرآن" تؤكد عناية القيادة

وأوضح "السديس" أن رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية‬⁩ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 5 - 17 صفر 1446هـ؛ تعكس عناية ولاة الأمر بكتاب الله وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حِفْظًا وأداءً وتجويدًا وتفسيرًا، وإذكاءً لروح المنافسة الشريفة بينهم، والإسهام في ربط الأمة بمصدر عزها، ومناط فخرها، ومنبع مجدها.