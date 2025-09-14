طقس بداية الأسبوع .. الأرصاد: أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.