محليات

حرس حدود جازان والأفواج الأمنية بعسير يمنعان تهريب 955 كجم قات

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس حدود جازان والأفواج الأمنية بعسير يمنعان تهريب 955 كجم قات
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تمكّنت دوريات حرس الحدود في منطقة جازان من منع تهريب كمية من القات، بينما نجحت دوريات الأفواج الأمنية بعسير في التصدّي لتهريب كمية أخرى من القات.

وفي التفاصيل: أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريبَ "840" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الواقعة الأخرى أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب "115" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
دوريات حرس الحدود

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