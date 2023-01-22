شاهد جبال نيوم تجذب هواة تسلق الجبال والسياحة الجبلية

واختتم "بدير" حديثه منوهًا بأهمية اتباع وسائل السلامة عند ممارسة أي رياضة، وخصوصًا تسلق الجبال، وعدم ممارستها منفردًا إلا بوجود مدرب مختص وفريق عمل يملك الخبرة الكافية، يرافقهم مرشد سياحي، يحمل ترخيصًا من الجهات الرسمية. وكذلك يجب أن يكون معهم الأدوات والمعدات اللازمة تحقيقًا للسلامة أثناء ممارسة هذه الرياضة، والحرص على سلامة السائحين، وكذلك الحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بأي شكل كان.