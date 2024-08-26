"الوطنية للخدمات الزراعية" تطلق استراتيجيتها.. لتعزيز الاستدامة والتنمية

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، عن إطلاق استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وتبنّي أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة لتمكين نمو القطاع الزراعي.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية و17 هدفًا استراتيجيًّا، سيتم تنفيذها من خلال 18 مبادرة؛ حيث تسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات زراعية بكفاءة وجودة عالية عبر رحلة عميل متميزة وخدمات رقمية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء، وتقديم خدمات مبنيةً على احتياجات العملاء واستغلال فرص التحسين، والاستفادة المثلى من الأصول.
كما تسعى الشركة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتمكين القطاع الزراعي، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير خدمات القطاع، وضمان التواصل الفعال مع العملاء.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني، إلى أن استراتيجية الشركة، تهدف إلى تطوير الخدمات الزراعية من خلال كفاءات وطنية بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة.