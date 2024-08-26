"الوطنية للخدمات الزراعية" تطلق استراتيجيتها.. لتعزيز الاستدامة والتنمية

وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية و17 هدفًا استراتيجيًّا، سيتم تنفيذها من خلال 18 مبادرة؛ حيث تسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات زراعية بكفاءة وجودة عالية عبر رحلة عميل متميزة وخدمات رقمية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء، وتقديم خدمات مبنيةً على احتياجات العملاء واستغلال فرص التحسين، والاستفادة المثلى من الأصول.