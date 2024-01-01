بعد الزلزال القوي وإنذار الـ"تسونامي".. السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين

وكان زلزال قوي قد هز وسط اليابان اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي؛ بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.