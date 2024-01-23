"التنمية الاجتماعية" يوقع 24 اتفاقيّة ومذكرة تعاون بقيمة تقدر بنحو مليار ريال

وأضاف: "إن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويشدد على تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل المجزية. وتراعي جميع الاتفاقيّات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محليًا وعالميًا".