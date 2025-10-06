4 فرص عقارية بمزاد أفياء الرياض

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "أفياء الرياض" الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات حيث يبدأ المزاد يوم الثلاثاء 07 أكتوبر الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الخميس 09 أكتوبر الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.
يطرح المزاد 4 فرص عقارية متميزة ومتنوعة شرق العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية تتجاوز 18,500 م2 يتصدرها بلك تجاري سكني يضم 8 قطع في موقع استراتيجي على طريق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في حي المعيزيلة، بالإضافة إلى مبنى رأس بلك سكني بمساحة 3,625 م2 في حي الرمال، و ثلاث قطع مقام عليها فلتين متصلة واستراحة بمساحة 3,150 م2 في حي المونسية، وفيلا سكنية بمساحة 459.375 م2 في حي المونسية.
تتميز هذه العقارات بمواقعها قرب أهم المشاريع والمعالم والطرق مثل: مشروع المسار الرياضي، ومجتمعات روشن السكنية، وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الجنادرية، ومحطة مترو مدينة الملك فهد الرياضية، مما يجعلها وجهات وفرص مثالية لمختلف فئات المستثمرين.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص العقارية المتجددة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241