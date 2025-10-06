4 فرص عقارية بمزاد أفياء الرياض

يطرح المزاد 4 فرص عقارية متميزة ومتنوعة شرق العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية تتجاوز 18,500 م2 يتصدرها بلك تجاري سكني يضم 8 قطع في موقع استراتيجي على طريق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في حي المعيزيلة، بالإضافة إلى مبنى رأس بلك سكني بمساحة 3,625 م2 في حي الرمال، و ثلاث قطع مقام عليها فلتين متصلة واستراحة بمساحة 3,150 م2 في حي المونسية، وفيلا سكنية بمساحة 459.375 م2 في حي المونسية.