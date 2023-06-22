التصويت النهائي في نوفمبر المقبل.. كيف يتم اختيار الدولة المستضيفة لـ "إكسبو 2030"؟

سيتم الإعلان عن الدولة الفائزة بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2030 في شهر نوفمبر المقبل، بعد انتهاء عملية التصويت السري في جلسة الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث ستقوم 179 دولة بإدلاء أصواتها.
وتتنافس هذا العام ثلاث دول هي السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما تم استبعاد أوكرانيا من المنافسة بسبب الحرب القائمة، وكشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م، بحضور مندوبي 179 دولة من أعضاء للمكتب الدولي للمعارض .
ويستهدف المخطط تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، كما يعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسّد موضوع المعرض الرئيس : "معًا نستشرف المستقبل".
تتطلب عملية التخطيط لاستضافة المعرض العالمي عدة سنوات من التخطيط الشامل، بدءًا من التقديم وحتى التخطيط للتراث بعد انتهاء الحدث ، يجب على الدولة أولاً أن تقدم خطابًا إلى المكتب الدولي للمعارض يعرب عن نيتها لترشيح نفسها كمرشح، وذلك عن طريق ذكر الموضوع والمدينة المقترحة ،ويجب على الدولة تقديم طلب بين ست إلى تسع سنوات قبل الموعد المخطط لافتتاح المعرض.
وبعد تلقي الطلب، يبدأ المكتب الدولي للمعارض العد التنازلي لمدة ستة أشهر يمكن للدول الأخرى التقدم بالترشح ويتم إغلاق قائمة المرشحين بعد ذلك ويجب على جميع الدول تقديم ملف تفصيلي.
ويشمل الملف التفصيلي حجم وموقع المعرض المخطط له، ومحتوى الأجنحة، والخطة التشغيلية، والعدد المتوقع للزوار، والإقامة للمشاركين والموظفين، والجدوى المالية، وتكلفة المشاركة و استخدام هياكل المعرض بعد انتهاء الحدث.
يتمثل عدد دول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض في 179 دولة، ويتم تمثيل كل دولة بحد أقصى ثلاثة أشخاص يتم تعيينهم من قبل حكومتهم ، وتعد الجمعية العامة هي الهيئة الصانعة للقرارات، ويتمتع كل بلد بحق التصويت بصوت واحد.
وتشمل وظيفة الجمعية العامة الرئيسية اختيار مضيف المعارض المستقبلية، ومناقشة واعتماد اللوائح لتنظيم المعارض، والموافقة على الميزانية ، يترأس الجمعية رئيس يتم انتخابه عن طريق التصويت لمدة عامين، والرئيس الحالي من كوريا الجنوبية.
بعد أن تقوم الدولة المرشحة بإجراء حملات دولية لحشد الدعم ، تنتخب الدول الأعضاء في نوفمبر في تصويت سري المستضيف .
ويتم اختيار الدولة المستضيفة في حال حصلت على ثلثي أغلبية الأصوات للأعضاء المتواجدين ، وفي حال لم يفز أي مرشح بثلثي الأصوات، يتم تنظيم تصويت آخر ويتم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات بعد كل جولة من التصويت، وعندما يتبقى مرشحان فقط، يلزم الحصول على أغلبية بسيطة لانتخاب الدولة المستضيفة في التصويت النهائي.