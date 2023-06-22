التصويت النهائي في نوفمبر المقبل.. كيف يتم اختيار الدولة المستضيفة لـ "إكسبو 2030"؟

تتطلب عملية التخطيط لاستضافة المعرض العالمي عدة سنوات من التخطيط الشامل، بدءًا من التقديم وحتى التخطيط للتراث بعد انتهاء الحدث ، يجب على الدولة أولاً أن تقدم خطابًا إلى المكتب الدولي للمعارض يعرب عن نيتها لترشيح نفسها كمرشح، وذلك عن طريق ذكر الموضوع والمدينة المقترحة ،ويجب على الدولة تقديم طلب بين ست إلى تسع سنوات قبل الموعد المخطط لافتتاح المعرض.