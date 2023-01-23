"رعاية" تعلن الاستحواذ على كامل الحصص في "جوار للخدمات الطبية"

يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي مساهمةً في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لـ"رعاية"، من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات الصلة.