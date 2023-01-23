"رعاية" تعلن الاستحواذ على كامل الحصص في "جوار للخدمات الطبية"

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية المشغلة لمستشفيات "رعاية"، عن توقيع اتفاقية شراء حصص بغرض الاستحواذ على كامل حصص رأس المال في شركة "جوار" للخدمات الطبية "شركة ذات مسؤولية محدودة"، وهي شركة رعاية صحية لديها مركز طبي يقع بالقرب من الحرم المكي الشريف بشكل مباشر أمام الحرم.
ويقدّم المركز خدمات الرعاية الصحية الطارئة لضيوف المسجد الحرام والمقيمين والعاملين في المنطقة، ويخدم مرضى التأمين والنقد والمحولين من القطاعات الأخرى.
يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي مساهمةً في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لـ"رعاية"، من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات الصلة.