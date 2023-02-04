شاهد ماذا قال مسن مصري عندما أهدته "الإسلامية" مصحفًا بمعرض الكتاب الدولي
عبَّر مُسنّ مصري عن حبه لقيادة المملكة العربية السعودية، واصفًا إياهم بأهل الكرم والفضل، وداعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على ما يبذله من جهد عظيم في خدمة كتاب الله والحجاج.
جاء ذلك خلال تسلُّمه مصحفًا من جناح وزارة الشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ54. وقال المسن المصري: أتشرف بزيارة جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمعرض، ووجدت إخوة على خلق عظيم وجم. ولقد شرفت باستلام أعظم هدية في الكون (المصحف الشريف).
ورفع المسن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على بصماته لطباعة ونشر المصحف الشريف، وعلى ما يبذله من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين.. وقال: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطوّل بعمر خادم الحرمين الشريفين، ويجعله حكيم العرب، ويحفظ ولي عهده. مشيرًا إلى أن قيادة السعودية أهل فضل وكرم وعطاء، ومن الأولياء الصالحين، داعيًا أن يجزيهم رب العباد في يوم الميعاد، ويكافئهم شرفًا وعزًّا وفخرًا.
ويقدم جناح الوزارة بالمعرض آلاف النسخ من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم، هدية للزوار، كما يستعرض عبر الشاشة تقنيات تعليم الحج والعمرة عبر تطبيق الواقع الافتراضي.
ويضم جناح الوزارة ركنًا خاصًّا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصاحف، وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية. كما يشتمل ركن المجمع على مراحل طباعة القرآن الكريم؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية للمملكة في عنايتها بالقرآن الكريم وخدمته، من خلال طباعته وتوزيعه؛ ليصل لجميع المسلمين في العالم.