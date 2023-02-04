شاهد ماذا قال مسن مصري عندما أهدته "الإسلامية" مصحفًا بمعرض الكتاب الدولي

ورفع المسن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على بصماته لطباعة ونشر المصحف الشريف، وعلى ما يبذله من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين.. وقال: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطوّل بعمر خادم الحرمين الشريفين، ويجعله حكيم العرب، ويحفظ ولي عهده. مشيرًا إلى أن قيادة السعودية أهل فضل وكرم وعطاء، ومن الأولياء الصالحين، داعيًا أن يجزيهم رب العباد في يوم الميعاد، ويكافئهم شرفًا وعزًّا وفخرًا.