"الشورى" يوافق على مذكرة تفاهم "سعودية- رواندية" في شأن المشاورات السياسية

واستعرض المجلس في مستهلّ الجلسة جدول أعمال جلسته العادية وما جاء فيها من بنود، وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال جلسته اليوم، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الطاقة والصناعة تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.