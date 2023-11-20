وزارة الإعلام وGoogle تختتمان المرحلة الأولى من برنامج "تدريب القيادات الإعلامية"

اختتمت وزارة الإعلام أمس الاثنين ورشة العمل التأهيلية الأولى من برنامج "تدريب القيادات الإعلامية"، التي عُقدت في مقر الوزارة بالشراكة مع مبادرة Google للأخبار، وشركة (Upskill Digital).
وتفصيلاً، دشَّن وزير الإعلام البرنامج خلال لقاء "شركاء الإعلام الأول" في 9 أكتوبر الماضي، ضمن 5 مبادرات إعلامية أطلقتها الوزارة.
ويأتي البرنامج، الذي يستمر عامًا كاملاً، في إطار سعي وزارة الإعلام لدعم المؤسسات الإعلامية السعودية، وتمكينها، من خلال الشراكة مع عدد من الجهات الإعلامية والأكاديميات العالمية المتخصصة؛ بهدف تأهيل الكوادر وتطويرها، وتعزيز مهاراتهم القيادية.
وشهدت الورشة، التي قدمها خبراء من مبادرة Google للأخبار، و(Upskill Digital)، إلقاء الضوء على عدد من المحاور المهمة، مثل كيفية استقطاب وسائل الإعلام للجمهور المستهدف، والوصول الصحيح، وقياس الأثر، إضافة إلى طرق وأساليب تطوير مهارات التحرير والنشر في العالم الرقمي باستخدام التقنيات المختلفة، والتعريف بتقنيات التحقق، ومحاربة الأخبار المزيفة والكاذبة.
واطلع المشاركون في الورشة على أحدث تقنيات تطوير المحتوى وأساليبه عبر المنصات المختلفة، وبناء نماذج الأعمال، وتنمية الإيرادات.
وتنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في شهر فبراير 2024، وتستمر لمدة 12 أسبوعًا.