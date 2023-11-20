وزارة الإعلام وGoogle تختتمان المرحلة الأولى من برنامج "تدريب القيادات الإعلامية"

وشهدت الورشة، التي قدمها خبراء من مبادرة Google للأخبار، و(Upskill Digital)، إلقاء الضوء على عدد من المحاور المهمة، مثل كيفية استقطاب وسائل الإعلام للجمهور المستهدف، والوصول الصحيح، وقياس الأثر، إضافة إلى طرق وأساليب تطوير مهارات التحرير والنشر في العالم الرقمي باستخدام التقنيات المختلفة، والتعريف بتقنيات التحقق، ومحاربة الأخبار المزيفة والكاذبة.