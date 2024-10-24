"التحكيم الرياضي" يشارك في ندوة علمية حول مكافحة المنشطات في الرياض

يشارك مركز التحكيم الرياضي السعودي في الندوة العلمية للقانونيين المتخصصة في مجال مكافحة المنشطات، التي ستُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء، 17- 19 نوفمبر 2024.
تأتي هذه الندوة بتنظيم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بالتعاون مع معهد إعداد القادة.
ويمثل المركزَ في هذه الفعالية وفدٌ يرأسه رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصم، الذي سيلقي كلمة في اليوم الأول من الندوة بعنوان "القانون الرياضي بالمملكة ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي فيها".
وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الفعاليات القانونية التي يحرص المركز على حضورها لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال القانون الرياضي، بما يواكب التطورات في القطاع الرياضي ويعزز دوره في دعم النزاهة ومكافحة المنشطات.