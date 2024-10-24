"التحكيم الرياضي" يشارك في ندوة علمية حول مكافحة المنشطات في الرياض

ويمثل المركزَ في هذه الفعالية وفدٌ يرأسه رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصم، الذي سيلقي كلمة في اليوم الأول من الندوة بعنوان "القانون الرياضي بالمملكة ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي فيها".