أمانة جدة ترصد أكثر من 22 ألف مخالفة على عدد من المنشآت خلال ديسمبر

وأضاف، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن تسجيل 22,254 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.