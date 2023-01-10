أمانة جدة ترصد أكثر من 22 ألف مخالفة على عدد من المنشآت خلال ديسمبر

نفّذت أمانة محافظة جدة أكثر من 27 ألف جولة رقابية، خلال شهر ديسمبر الماضي، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد زيارة 15,629 منشأة صحية و11,394 منشأة تجارية وإغلاق 654 منشأة مخالفة.
وأضاف، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن تسجيل 22,254 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.