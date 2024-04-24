"تقييم الحوادث" يؤكد عدم صحة ادعاء "استهداف التحالف لمركز صحي باليمن": لم ينفذ مهام جوية بالموقع

1. بتاريخ (23/ 2/ 2016م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (الغيل).

2. بتاريخ (25/ 2/ 2016م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) يبعد مسافة (2800) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.