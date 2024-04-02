"عطور فيصل الدايل" تعلن مسابقة لعملائها.. والجائزة "جيب رولزرويس كولينان 2024"

أعلنت "عطور فيصل الدايل" إطلاق مسابقة لعملائها؛ إذ قدمت لهم فرصة للفوز بجائزة سيارة جيب رولز - رويس كولينان 2024.
وتأتي هذه المسابقة تحت إشراف الغرفة التجارية بالرياض، دون وجود شرط للشراء. وتقدم الشركة هذه المسابقة بشكل سنوي.
وامتدادًا لمسيرة تجاوزت 20 عامًا، تقدم عطور فيصل الدايل منتجاتها عبر 15 فرعًا. وتميزت الشركة بأنها أول متجر عطور في العالم يقدم خدمة مسار السيارات "drive-through" بهدف دمج مزايا الخدمة السريعة للسيارات مع تجربة حسية لاختيار وشراء العطور. وقد حظيت هذه الخدمة باستحسان العملاء.
وتستمر المسابقة من بداية شهر رمضان إلى تاريخ 5 نوفمبر 2024م.
وأعلنت الشركة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن المشاركة في المسابقة دون شروط، وهي متاحة لجميع زوار فروع الشركة البالغ عددها 17 فرعًا حول السعودية، وذلك في إطار تقدير الشركة لجمهورها، وتعزيز مكانتها في صناعة العطور.
وتُعدُّ مسابقة فيصل الدايل للعطور للفوز بسيارة جيب رولز - رويس كولينان 2024 حدثًا مثيرًا لعشاق العطور وعشاق السيارات على حد سواء.
وبينما تستمر الشركة في تقديم منتجاتها التي تحظى بشعبية واسعة، تُعتبر هذه المسابقة بمنزلة برهان على التزامها بتقديم تجارب لا تُنسى، وتحديد معايير فاخرة جديدة.