"عطور فيصل الدايل" تعلن مسابقة لعملائها.. والجائزة "جيب رولزرويس كولينان 2024"

وأعلنت الشركة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن المشاركة في المسابقة دون شروط، وهي متاحة لجميع زوار فروع الشركة البالغ عددها 17 فرعًا حول السعودية، وذلك في إطار تقدير الشركة لجمهورها، وتعزيز مكانتها في صناعة العطور.