"المزيني العقارية" تفرغ مخطط العالية بقيمة تجاوزت 2.1 مليار ريال

أعلنت شركة المزيني العقارية عن إفراغ مخطط العالية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، والذي تزيد مساحته على ثلاثة ملايين متر مربع لشركة أدير أسار العقارية بقيمة تتجاوز 2.1 مليار ريال.
وصرح العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري بأن بيع وإفراغ مخطط العالية يأتي ضمن استراتيجية الشركة، والتي تسعى من خلالها إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع لخططها التوسعية، وإيجاد التوازن في هيكل رأس مال الشركة، واستخدام الإيرادات لسداد القروض المالية طويلة الأمد.
وأوضح العضو المنتدب؛ بأن الشركة لديها حاليًا عدة مشاريع تعمل على تطويرها في الرياض والمنطقة الغربية، وقد تم الانتهاء من تطوير مشروعين، وجارٍ التطوير حاليًا للمشاريع الأخرى بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع.
وأضاف المهندس "الشهري": الشركة تستهدف من خلال التطوير الشامل للمشاريع بناء أحياء سكنية بمفهوم يتوافق مع جودة الحياة، وبمنتجات متنوعة ما بين فلل سكنية وشقق وأراضٍ مطورة.
وأكد "الشهري" أن الشركة لديها استراتيجية للتوسع في تطوير المشاريع في عدة مناطق وبمنتجات متنوعة تتناسب مع احتياجات السوق العقاري.
الجدير بالذكر أن شركة المزيني العقارية تقارب قيمة محفظتها العقارية 14 مليار ريال، وقد قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى منها تنفيذ مشروع بوابة الشرق الذي يقع على مساحة ستة ملايين ونصف مليون متر مربع، ويتضمن أكثر من سبعة آلاف منتج سكني؛ منها 2129 فيلا سكنية مكتملة الخدمات تم بيعها وتسليمها للعملاء، والانتهاء من بناء 33 برجًا سكنيًا يتضمن 990 وحدة سكنية بمشروع الجوهرة ريزيدنس شمال مدينة جدة.
وتعكف الشركة حاليًا على تطوير عدة مشاريع؛ أبرزها مشروع مدينة المستقبل والذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها، كذلك مشروع الرياض قروف الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع، ويوفر ما يقارب 5 آلاف منتج سكني، وقد تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما تعتزم المزيني تطوير مشروع الزهرة الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف مليون متر مربع، ويتضمن 5809 منتجات سكنية.