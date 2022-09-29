"المزيني العقارية" تفرغ مخطط العالية بقيمة تجاوزت 2.1 مليار ريال

وتعكف الشركة حاليًا على تطوير عدة مشاريع؛ أبرزها مشروع مدينة المستقبل والذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها، كذلك مشروع الرياض قروف الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع، ويوفر ما يقارب 5 آلاف منتج سكني، وقد تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما تعتزم المزيني تطوير مشروع الزهرة الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف مليون متر مربع، ويتضمن 5809 منتجات سكنية.