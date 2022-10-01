"الصحة" توضّح أنواع وخدمات وفوائد العيادات المتنقلة حول المملكة

كشفت وزارة الصحة عن أبرز جهود العيادات المتنقلة في تقديم خدماتها الصحية والطبية والتوعوية للمستفيدين في المناطق البعيدة والنائية، مشيرة إلى أنها تجوب كل المناطق لتصل بخدماتها إلى كل المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تنقسم إلى: كبيرة، "وهي تتوافر في المناطق الطرفية للطرق المسفلتة ولعدد أكبر من السكان"، والنوع الثاني هي الصغيرة، "للطرق الممهدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية"، ثم العيادات الخاصة في المناطق الجبلية.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد العيادات المتنقلة بلغ 65 عيادة حول المملكة، ويستفيد من كل عيادة منها 40 شخصاً يومياً.