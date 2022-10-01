"الصحة" توضّح أنواع وخدمات وفوائد العيادات المتنقلة حول المملكة

وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تنقسم إلى: كبيرة، "وهي تتوافر في المناطق الطرفية للطرق المسفلتة ولعدد أكبر من السكان"، والنوع الثاني هي الصغيرة، "للطرق الممهدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية"، ثم العيادات الخاصة في المناطق الجبلية.