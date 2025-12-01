وزير الطاقة: اتفاق سفر بلا تأشيرة مع روسيا اليوم.. والهيدروكربون مطلب عالمي رغم الدعوات للاستغناء عنه

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة وروسيا ستوقّعان اليوم اتفاقًا يسمح بالسفر بين البلدين من دون تأشيرة، إضافة إلى اتفاق تعاون في قضايا البيئة وتغير المناخ، ضمن مسار الشراكة القائمة بين الجانبين.
وأكد الوزير أن الدعوات المطالِبة بالاستغناء عن الهيدروكربون لا تعكس الواقع الحالي، مبينًا أن “من يطالب بالاستغناء عنه يستهلك الآن كل جزيء منه ويتطلع للمزيد”، وهو ما يعكس استمرار الطلب العالمي على مصادر الطاقة الهيدروكربونية.
وفيما يتعلق باجتماعات “أوبك+”، وصف الأمير عبدالعزيز ما تحقق أمس بأنه نقطة تحول، مشيرًا إلى أنه يعد “واحدًا من أنجح أيام مسيرتي”، وذلك بعد إقرار آلية شفافة لتحديد مستويات الإنتاج، التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق ودعم التوازن بين المنتجين.