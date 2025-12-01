وزير الطاقة: اتفاق سفر بلا تأشيرة مع روسيا اليوم.. والهيدروكربون مطلب عالمي رغم الدعوات للاستغناء عنه

وفيما يتعلق باجتماعات “أوبك+”، وصف الأمير عبدالعزيز ما تحقق أمس بأنه نقطة تحول، مشيرًا إلى أنه يعد “واحدًا من أنجح أيام مسيرتي”، وذلك بعد إقرار آلية شفافة لتحديد مستويات الإنتاج، التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق ودعم التوازن بين المنتجين.