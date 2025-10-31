إحباط تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة إمفيتامين في ميناء الدمام.. وضبط 3 متورطين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أنه تم الاشتباه في الإرسالية أثناء خضوعها للإجراءات الجمركية، وجرى تفتيشها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، ما أسفر عن اكتشاف 5,388,998 حبة إمفيتامين كانت مخبأة داخل أكياس الفحم. وأضاف الحربي أنه بعد ضبط الكمية، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأسفر ذلك عن القبض على 3 أشخاص متورطين في استقبال هذه الشحنة داخل المملكة.