وزارة العدل: 221 ألف مستفيد من منصة "تراضي"

أعلنت وزارة العدل أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات منصة "تراضي"؛ بلغ أكثر من 221 ألف مستفيد، خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم 1444 هـ، فيما عقدت المنصة خلال الفترة نفسها أكثر من 146 ألف جلسة صلح.
وتتيح منصة "تراضي" حل النزاعات -عن بُعد- دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة، كما تُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المصطلح عليها والمدونة بالوثيقة.
ويمكن الاستفادة من خدمات منصة "تراضي" الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدّد موعد لقاء الصلح -عن بُعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف، والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة "تراضي"، عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد؛ لتصدر وثيقة الصلح، ويمكن للمستفيد الاطلاع عليها عبر المنصة.