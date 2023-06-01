للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية.. "الأمن الغذائي" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.