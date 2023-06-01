للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية.. "الأمن الغذائي" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، عن طرح المناقصة الثانية لاستيراد القمح لهذا العام؛ وذلك لكمية (480) ألف طن للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- أكتوبر 2023م).
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.