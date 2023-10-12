إنقاذ 17 مواطنًا من مرضى القصور العضوي النهائي عبر 18 عملية زراعة أعضاء

وأُنقذت حياة أربعة مواطنين أحدهم يبلغ من العمر 16 عامًا، واثنان منهم يبلغان من العمر 17 عامًا، والرابع منهم 39 عامًا، عانوا من مرض القصور القلبي النهائي، وذلك بإجراء أربع عمليات زراعة قلب لهم، وأُنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 43 عامًا عانى من مرض القصور الرئوي، بإجراء عملية زراعة رئة له، وأُنقذت حياة ثلاثة مواطنين آخرين؛ أحدهم يبلغ من العمر 48 عامًا، بينما بلغ عمر الثاني 64 عامًا، عانيا من القصور الكبدي النهائي بإجراء عمليتي زراعة كبد لهما، وأُجريت عمليتا زراعة كبد وكلى لمواطنة أخرى تبلغ من العمر 66 عامًا، أنهت معاناتها مع مرضي القصور الكبدي والكلوي النهائي، وتم إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بإجراء عملية زراعة أمعاء له، وأُنهيت معاناة سبعة مواطنين آخرين مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بإجراء سبع عمليات زراعة كلى لهم، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن آخر يبلغ من العمر 33 عامًا.