بعد فوزه على الجوف بـ70 نقطة.. "تعليم الطائف" أول المتأهلين لنهائي فرسان التعليم

فاز فريق فرسان الطائف بـ70 نقطة على فرسان تعليم الجوف في أولى المواجهات التنافسية في الدور نصف النهائي من الموسم الثاني لبرنامج فرسان التعليم، بتنظيم من وزارة التعليم.
وتفصيلاً، تهدف المنافسة إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في السعودية.
وضم فريق فرسان تعليم الطائف كلا ًمن: ريان ضيف الله الزايدي من مدارس الأندلس الأهلية، فارس نواف الشلوي من ثانوية هوازن، أريام خالد الزهراني من الثانوية الثامنة عشرة، جمانة محمد الثمالي من الثانوية الثلاثين.
من جهته، قدَّم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره وتقديره لمحافظ الطائف على اهتمامه ودعمه، ومتابعته المستمرة لـ"تعليم الطائف".
وهنّأ الدكتور الغامدي فرسان تعليم الطائف وأسرهم ومدارسهم، مشيدًا بجهود إدارة أداء التعليم (قسم النشاط الطلابي) في الوصول بفرسان تعليم الطائف للدور نصف النهائي من المسابقة، متمنيًا لهم التأهل والفوز بالمركز الأول في المسابقة.
ووجّه شكره وتقديره لمنسقَي البرنامج سعود العصيمي ونداء القرني على جهودهما في تدريب الطلاب.
ويُعرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم) على قنوات عين التعليمية التابعة لوزارة التعليم؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.