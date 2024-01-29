بعد فوزه على الجوف بـ70 نقطة.. "تعليم الطائف" أول المتأهلين لنهائي فرسان التعليم

وضم فريق فرسان تعليم الطائف كلا ًمن: ريان ضيف الله الزايدي من مدارس الأندلس الأهلية، فارس نواف الشلوي من ثانوية هوازن، أريام خالد الزهراني من الثانوية الثامنة عشرة، جمانة محمد الثمالي من الثانوية الثلاثين.