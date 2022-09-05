إزالة 700 طن من المتروكات الصلبة ومخلفات البناء بالطائف

أعلنت أمانة الطائف، اليوم الاثنين، إزالة الفرق الميدانية مدعومة بالآليات، لأكثر من 700 طن مخلفات صلبة وبناء في مواقع مختلفة بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي.
وتطور أمانة الطائف، آليات وبرامج تحسين المشهد الحضري في مرحلتها الجديدة، بدعم خطط للعمل الميداني والرصد والمتابعة ودراسة حالات التشوه البصري ومسببات تكونها، ووضع الحلول، وتحليل مؤشرات الأداء، من خلال غرفة عمليات مختصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، والحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء.
وقد ساهمت جهود الفرق الميدانية في معالجة التشوهات البصرية ودعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن؛ حيث تساند الأمانة في برامج تحسين المشهد الحضري بأكثر من 50 فرقة ميدانية وأكثر من 200 معدة وآلية، وتنفيذ خطط فورية للمعالجة.
وأوضحت الأمانة أن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسهيل عملية الإبلاغ عن الملاحظات وإشراك المجتمع في الرصد، ساهم في إنجاح الحملات المنفذة لمعالجة التشوه البصري؛ حيث مكنت الأهالي من رصد الملاحظات عبر تطبيق "بلدي" وتطبيق "توكلنا" وعبر هاتف العمليات الموحد "940".
وأشارت الأمانة إلى أن نسبة البلاغات المعالجة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري، تجاوزت 98% من البلاغات الواردة، وجدولة معالجة النسبة المتبقية وفق الاعتمادات والمخصصات المالية.
وأوضحت أنه يتم التعامل مع البلاغات بشكل عاجل من خلال فرق العمل الميدانية، وبمتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، الذي وقف بدوره على العديد من المواقع والأعمال الجارية.