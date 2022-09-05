إزالة 700 طن من المتروكات الصلبة ومخلفات البناء بالطائف

وأوضحت أنه يتم التعامل مع البلاغات بشكل عاجل من خلال فرق العمل الميدانية، وبمتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، الذي وقف بدوره على العديد من المواقع والأعمال الجارية.