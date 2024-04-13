"الأرصاد" تدعو المهتمين لمشاركة ملاحظاتهم حول خدمة رادارات الطقس في "أنواء"

دعا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، المهتمين بتطبيقات الطقس، إلى مشاركة ملاحظاتهم حول خدمة رادارات الطقس التي أطلقها المركز وأتاحها للجميع مؤخرًا.
وأشار "القحطاني" إلى أن خدمة رادارات الطقس التي أُطلقت عبر تطبيق "أنواء" تعتبر تجريبية، داعيًا المهتمين لمشاركة ملاحظاتهم حول الخدمة مع المركز لتجويد الخدمة.
وكانت الأرصاد قد أطلقت خدمة الخرائط التفاعلية ضمن تطبيق الطقس الخاص بها "أنواء"؛ حيث يضم 8 خرائط مختلفة منها الرادارات، وتوقعات الأمطار، وسرعة الرياح، والرطوبة، كما يمكن من خلاله استعراض معلومات الطقس الحالية، أو توقعات كل ساعة حتى خمسة أيام قادمة.