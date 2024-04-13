"الأرصاد" تدعو المهتمين لمشاركة ملاحظاتهم حول خدمة رادارات الطقس في "أنواء"

وكانت الأرصاد قد أطلقت خدمة الخرائط التفاعلية ضمن تطبيق الطقس الخاص بها "أنواء"؛ حيث يضم 8 خرائط مختلفة منها الرادارات، وتوقعات الأمطار، وسرعة الرياح، والرطوبة، كما يمكن من خلاله استعراض معلومات الطقس الحالية، أو توقعات كل ساعة حتى خمسة أيام قادمة.