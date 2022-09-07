قول وفعل.. حديث ولي العهد في 2017 أضحى واقعاً.. ميناء جازان بوابة نحو العالم

في 2017 قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في حديثٍ متلفزٍ، إنه يوجد لدينا ثلاث فرص ضخمة جداً في الخدمات اللوجستية، ونعمل عليها بشكلٍ قوي جداً؛ أهم فرصة "البحر الأحمر" 13% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، والمملكة لا تقدّم في هذا الجانب أيّ شيء (صفر خدمات)، وهنا فرص ضخمة جداً للعمل على امتداد البحر الأحمر لكثيرٍ من صادرات وواردات الدول، وبدأنا اليوم في العمل مع عديدٍ من الدول في الفترة الماضية، على رأسها الصين، والآن نعمل معهم على مبادرة ضخمة في مدينة جيزان الصناعية، وهناك دول أخرى تأتي تباعاً.