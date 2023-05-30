شاهد من أعلى جبل رعوم.. لقطات آخّاذة لجريان السيول بوادي نجران

ويقسّم الوادي مدينة نجران إلى جزأين، ويُعَد المصدر الرئيسي، لتوفير المياه للمنطقة، فتقوم الزراعة على ما يتوفر من مياه، بالإضافة إلى أنه يجلب كميات كبيرة من الطمي تترسب في السهول وتغمر المزارع الواقعة على ضفتيه فتزيدها خصوبة.