المملكة ترأس اجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

واستعرض رئيس فرع السياسات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، هانس يورغ، التعديلات الجديدة التي تضمنتها المسودة الثانية للخطة الاستراتيجية بناءً على ما قدمه أعضاء مجموعة المانحين من ملاحظات في الاجتماع السابق على مستوى الخبراء في جنيف بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، التي شملت توضيح المهام الرئيسية لمكتب الأوتشا، وكيفية مساعدة المكتب في تفعيل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، فضلًا عن شمولية العمل الإنساني لجميع الفئات، والحماية من الاستغلال الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.