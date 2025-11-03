الدفاع المدني عن تجربة صافرات الإنذار: لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بما يضمن سرعة إيصال التنبيهات للسكان

نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين (1447/5/12هـ الموافق 2025/11/3م) تجربةً لصافرات الإنذار الثابتة شملت مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، والخرج، والدلم) بمنطقة الرياض، ومنطقة تبوك، ومنطقة مكة المكرمة بمحافظتي (جدة وثول)، بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جميع مناطق المملكة، بهدف التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في بث التحذيرات الصوتية عند الحالات الطارئة.