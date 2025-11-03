محليات

الدفاع المدني عن تجربة صافرات الإنذار: لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بما يضمن سرعة إيصال التنبيهات للسكان

المديرية نفّذتها اليوم في عدة محافظات بمناطق الرياض و تبوك و مكة المكرمة بالتزامن مع إطلاق المنصة بجميع المناطق
نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين (1447/5/12هـ الموافق 2025/11/3م) تجربةً لصافرات الإنذار الثابتة شملت مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، والخرج، والدلم) بمنطقة الرياض، ومنطقة تبوك، ومنطقة مكة المكرمة بمحافظتي (جدة وثول)، بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جميع مناطق المملكة، بهدف التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في بث التحذيرات الصوتية عند الحالات الطارئة.

وتأتي هذه التجربة استمرارًا لأعمال الدفاع المدني في تطوير ورفع جاهزية أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، بما يضمن سرعة إيصال التنبيهات للسكان في مختلف المناطق، ورفع مستوى السلامة العامة والوقاية من المخاطر.

