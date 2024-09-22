"المالك": اليوم الوطني رمز قيام دولة عظيمة على يد المؤسس واحتفال بإنجازات الملك سلمان وولي عهده

وفي مقاله "إيه يا وطني" بافتتاحية صحيفة الصحيفة، يقول "المالك": "لم يعد اليوم الوطني الذي تصادف ذكراه الـ94 غدًا يوماً عابراً في حياة كل مواطن، نستقبله دون معرفة مراميه، وما يرمز إليه، وما يمثله من قيام دولة عظيمة، ونهضة شعب، ومسيرة في عمق التاريخ.. اليوم الوطني ليس إجازة يوم للموظفين والطلاب، ولا مشاهد احتفالية تكتفي بإبهاج المواطنين، واستحضار فرحهم لساعات ما تلبث أن تختفي إلى حين أن يأتي موعد اليوم الوطني من العام القادم.. ويوم المملكة الوطني ليس تقليدًا عاديًا وروتينًا في حياة كل منا، دون أن نتعمق بما وراءه وقبله، من تاريخ بهي، ورجال أشاوس، وهدف لصناعة مستقبل دولة عظمى كما هي اليوم".