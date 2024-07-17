مذكرة تعاون بين أمانة الطائف والجمعية السياحية لإنشاء منتجع سياحي استشفائي

وقَّعت أمانة محافظة الطائف مذكرة تعاون مع جمعية الطائف السياحية التعاونية؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة، والمساهمة في تطوير الوجهات السياحية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك بمتابعة مستمرة من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبد العزيز.
ومثَّل أمانة محافظة الطائف أمين الأمانة المهندس عبدالله الزايدي، فيما مثَّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية للمرصد السياحي محمد النفيعي.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق السياحة المستدامة بالمواقع السياحية، وإنشاء منتجع سياحي استشفائي، والاهتمام بالتراث والمحافظة على البيئة، ودمج المجتمع المحلي في التنمية السياحية والخدمة المجتمعية.
وصرح محمد النفيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية، بأن الجمعية تسعى إلى التعاون مع الأمانة من خلال توجيهات أمين الأمانة، المهندس عبدالله الزايدي، بالمساهمة في الدراسات البحثية للمرصد السياحي من خلال وكالة الاستثمار بالأمانة. وكذلك تسعى الجمعية إلى إقامة الفعاليات النوعية، وإقامة ورش عمل ومنتديات ومؤتمرات تدريبية بالتعاون مع الأمانة.
وشدَّد "النفيعي" على أن الجمعية تسعى في ضوء دعم القيادة الرشيدة للتعاونيات إلى تفعيل الشراكات مع شركاء النجاح في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ضمن توجيهات المدير العام للإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري.