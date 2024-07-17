مذكرة تعاون بين أمانة الطائف والجمعية السياحية لإنشاء منتجع سياحي استشفائي

وصرح محمد النفيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية، بأن الجمعية تسعى إلى التعاون مع الأمانة من خلال توجيهات أمين الأمانة، المهندس عبدالله الزايدي، بالمساهمة في الدراسات البحثية للمرصد السياحي من خلال وكالة الاستثمار بالأمانة. وكذلك تسعى الجمعية إلى إقامة الفعاليات النوعية، وإقامة ورش عمل ومنتديات ومؤتمرات تدريبية بالتعاون مع الأمانة.