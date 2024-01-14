"عمل غير السعودي كشريك بدون رخصة".. 4 صور للتستر التجاري يبرزها برنامج المكافحة

وأضاف: من حالات التستر "عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري بدون رخصة استثمار أجنبي"، و"عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة".