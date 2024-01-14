"عمل غير السعودي كشريك بدون رخصة".. 4 صور للتستر التجاري يبرزها برنامج المكافحة

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن 4 صور تبرز بعض حالات التستر التجاري.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من حالات التستر التجاري "تسليم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري".
وأضاف: من حالات التستر "عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري بدون رخصة استثمار أجنبي"، و"عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة".
وكشف المركز أن "تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية" يعد أيضاً من حالات التستر التجاري.