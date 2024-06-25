49 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية، تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.