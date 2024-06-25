49 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في الدمام، و47 درجة في الصمان، و46 ْمئوية في الخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 21 درجة، وطريف 24.
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير.
في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية، تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.