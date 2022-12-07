"أصدقاء مرضى عنيزة" تحصد جائزة "التطوع الصحي" في دورتها الرابعة 2022م

وأوضحت رئيسة قسم التوعية والتثقيف الصحي غدي بنت عبدالله الخلف، أن مبادرة "العناية بأطفال السكري في المدارس" تُعنى برعاية الطلاب المصابين بمرض السكري خلال اليوم الدراسي صحيًّا ونفسيًّا وتغذويًا، مؤكدةً أن الفوز بالجائزة يأتي ضمن جهود وزارة الصحة في دعم وتحفيز الأعمال التطوعية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية في تحسين الرعاية الصحية والتي تتوافق مع أهداف الجمعية في الإسهام بتحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية لخدمة المرضى والمجتمع، وتحقيق مضامين وغايات رؤية المملكة 2030م.