"أصدقاء مرضى عنيزة" تحصد جائزة "التطوع الصحي" في دورتها الرابعة 2022م

كرّمت وزارة الصحة برعاية الوزير فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة بجائزة الوزارة للتطوع الصحي في دورتها الرابعة 2022م في مسار المبادرات المتميزة لفئة الجهات، بحضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، عن مبادرتها "العناية بأطفال السكري في المدارس"، التي نفّذها قسم التوعية والتثقيف الصحي في الجمعية بالشراكة مع إدارة التعليم ومستشفى الملك سعود بعنيزة.
تَسلم التكريم من نائب وزير الصحة المدير التنفيذي للجمعية باسل بن محمد أبا الخيل في الحفل الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة.
وقدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، التهنئة إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمناسبة الفوز بالجائزة ولمجتمع محافظة عنيزة؛ مؤكدًا تميز الجمعية وريادتها في خدمة المرضى والوعي الصحي لتحقيق جودة الحياة؛ مُعربًا عن شكره وتقديره لقسم التوعية والتثقيف الصحي وجميع منسوبي الجمعية على جهودهم المباركة في تنفيذ المبادرات لخدمة المرضى والمجتمع ومن ضمنها العناية بأطفال السكري.
وأوضحت رئيسة قسم التوعية والتثقيف الصحي غدي بنت عبدالله الخلف، أن مبادرة "العناية بأطفال السكري في المدارس" تُعنى برعاية الطلاب المصابين بمرض السكري خلال اليوم الدراسي صحيًّا ونفسيًّا وتغذويًا، مؤكدةً أن الفوز بالجائزة يأتي ضمن جهود وزارة الصحة في دعم وتحفيز الأعمال التطوعية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية في تحسين الرعاية الصحية والتي تتوافق مع أهداف الجمعية في الإسهام بتحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية لخدمة المرضى والمجتمع، وتحقيق مضامين وغايات رؤية المملكة 2030م.