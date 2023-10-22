التذكرة بـ 4 ريالات وأسعار خاصة.. الخدمات المدفوعة لـ"حافلات مكة" تتهيّأ للانطلاق

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، إطلاق الخدمات المتكاملة المدفوعة لمشروع حافلات مكة تحت شعار #معًا_على_الدرب، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي نقل المشروع خلالها أكثر من 100 مليون مستفيد.
ومن المتوقع البدء بالإطلاق الفعلي بتاريخ 1 نوفمبر 2023م بسعر 4 ريالات للتذكرة شاملاً جميع الخدمات المتكاملة التي يقدّمها المشروع، كما تتوافر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات وضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.
وأشار المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية، إلى أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين من الفئات كافة، وأكّد على تسهيل إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات كالموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي الخاص بالمشروع أو من أجهزة الشراء المتوافرة في أنحاء مكة المكرّمة.
يُذكر أن مشروع حافلات مكة الذي يُعد أول مشروع نقل عام في المملكة حقق نجاحاً باهراً خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في فبراير العام الماضي 2022م وامتدت إلى نهاية شهر أكتوبر 2023، تمكّنت فيه حافلات مكّة من خدمة سكان مكة المكرّمة وزوّارها عبر 12 مساراً، وعلى مسافة تمتد لأكثر من 560 كم، يعمل فيها أكثر من 400 حافلة وأكثر من 800 سائق، يتنقلون بين 438 محطة موزعة في أنحاء مكة المكرّمة.
وتُوّج نجاح المشروع بالحصول على جائزة مكة للتميُّز التي تعد إهداءً إلى مستخدمي حافلات مكة اعترافاً بمساهمتهم المحورية في النجاح خلال الفترة الماضية وتأكيداً أيضاً على دورهم الرئيس في الانطلاق بالمشروع إلى آفاق رحبة من التطوير والارتقاء.
ويعد مشروع حافلات مكة جزءًا من خطة إستراتيجيّة تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكة المكرّمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتسهم في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدّسة، علاوةً على تخفيف وطأة الازدحام المروري والانبعاثات الكربونيّة الضارّة.