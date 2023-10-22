التذكرة بـ 4 ريالات وأسعار خاصة.. الخدمات المدفوعة لـ"حافلات مكة" تتهيّأ للانطلاق

يُذكر أن مشروع حافلات مكة الذي يُعد أول مشروع نقل عام في المملكة حقق نجاحاً باهراً خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في فبراير العام الماضي 2022م وامتدت إلى نهاية شهر أكتوبر 2023، تمكّنت فيه حافلات مكّة من خدمة سكان مكة المكرّمة وزوّارها عبر 12 مساراً، وعلى مسافة تمتد لأكثر من 560 كم، يعمل فيها أكثر من 400 حافلة وأكثر من 800 سائق، يتنقلون بين 438 محطة موزعة في أنحاء مكة المكرّمة.