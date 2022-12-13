وزير الحج يشهد إطلاق منصّة "نسك" بالتركية

يأتي إطلاق المنصّة امتدادًا للجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.